Nach fast zwei Wochen: Nina Noel gibt Update zu ihrem Baby

Nina Noel (35) kann sich endlich wieder ein wenig entspannen. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin begrüßte Ende Oktober ihre kleine Tochter auf der Welt. Das Wochenbett konnte die frischgebackene Dreifach-Mama allerdings überhaupt nicht genießen, da ihre Söhne aufgrund einer Lungenentzündung und eines Virus ins Krankenhaus mussten. Zusätzlich wurde ihr Verlobter Tony wegen des Verdachts auf Herzinfarkt ebenfalls in eine kleine Klinik gebracht. Mittlerweile sind alle wieder wohlauf, weshalb Nina nun ein Update gibt.

In ihrer Instagram-Story entschuldigt sich die Influencerin erst einmal bei ihren Fans für den bislang spärlichen Mama-Content und macht es mit neuen Infos zu ihrem kleinen Mädchen wieder gut. "Ich hatte ja zwei superschlechte Schläfer, also die Jungs sind wirklich das komplette erste Jahr alle anderthalb Stunden wach geworden", erklärt die Mama und verrät, dass ihr Neugeborenes das komplette Gegenteil sei: "Die Kleine schläft einfach seit Tag eins einfach so, dass sie nur einmal nachts wach wird." So müsse sie nur einmal in der Nacht aufstehen, um ihr Baby zu stillen. "Das ist so krass, ich hab gar keinen Schlafmangel, sondern bin immer ausgeschlafen", freut sie sich.

Mittlerweile kann Nina offenbar wieder erleichtert aufatmen, denn kurz nach der Geburt ihrer Tochter sah es ganz anders aus. "Sie ist rausgekommen und hat erst mal nicht geatmet, ist ganz blau angelaufen", berichtete sie über diesen schockierenden Moment und fügte hinzu: "Dann haben sie sie sofort abgenabelt und mir weggenommen."

Nina Noel und ihr Freund Tony

Nina Noel im September 2022

Nina Noel mit ihrer Tochter, Oktober 2023

