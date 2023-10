Wieder ein Date: Noel Gallagher flirtet nach Ehe-Aus fleißig

Noel Gallagher (56) sucht nach seiner Mrs. Right! Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass die Ehe mit seiner Frau gescheitert ist. Der Sänger und Sara McDonald waren insgesamt 22 Jahre lang zusammen gewesen und haben zwei gemeinsame Kinder. Nur kurz darauf war der Oasis-Star mit der Autorin Dorothea Gundtoft unterwegs gewesen – doch aus dem Flirt wurde nichts. Nun scheint Noel aber mit einer anderen Dame anzubandeln!

Wie The Sun berichtet, war er gemeinsam mit fünf Freunden in einem schicken Londoner Restaurant – hatte dabei aber nur Augen für eine Frau! Noel soll sich bestens mit der Immobilienmaklerin Serena McGivern verstanden haben. "Serena und Noel saßen eindeutig nebeneinander und etwas abseits vom Rest der Gruppe. Sie saßen Seite an Seite, lachten und unterhielten sich", berichtet ein Augenzeuge. Zusammen mit den anderen zwei Pärchen habe es fast "wie ein dreifaches Date" ausgesehen.

Über die Trennungsgründe von Noel und Sara ist wenig bekannt. Insider berichteten, dass die Partyeskapaden des Musikers dafür verantwortlich sein sollen. "Die beiden sind seit einiger Zeit zerstritten und Freunde fragen sich, ob der Ärger seinen Höhepunkt erreicht hat, als Noel letzten Sommer auf dem Glastonbury-Festival eine Sauftour machte", erklärte die Quelle.

Getty Images Sara und Noel Gallagher im Oktober 2018 in London

Getty Images Noel Gallagher, Sänger

Getty Images Noel und Sara Gallagher im September 2018 in London

