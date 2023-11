Wie schön! Tänzerin Isabel Edvardsson ist wieder schwanger!

Süße News! Die gebürtige Schwedin Isabel Edvardsson (41) und ihr Mann Marcus Weiß (49) sind seit 20 Jahren liiert. Der Hamburger und die Blondine sind beide professionell im Tanzbusiness unterwegs. Seit rund 17 Jahren zählt die Beauty zum festen Ensemble der TV-Show Let's Dance. Nun werden die Fans aber wohl einige Zeit warten müssen, bis die Tänzerin wieder über das Parkett schwebt: Isabel ist schwanger mit Kind Nummer drei!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die werdende Mama stolz zwei Bilder: Auf dem ersten lächelt sie in die Kamera und schreibt: "Aller guten Dinge..." und löst beim nächsten sofort auf: "...sind drei" und präsentiert stolz ihre Babykugel. "…Drei Kinder? Oder Drillinge? Fragen über Fragen… Das Leben ist schön. Genieße jeden Moment. Ab jetzt kann es jeder sehen und Marcus macht mir gerade eine Schale mit Salzgurken", witzelt sie. In den Hashtags deutet sie zudem an, dass sich ihre beiden Söhne über das weitere Geschwisterchen freuen werden. Zahlreiche Fans freuten sich zusammen mit der Tänzerin und auch Model Barbara Meier (37) kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch. Freu' mich so für euch!"

Erst vergangenes Jahr traf Promiflash Isabel bei der GALA Launch-Party in Berlin. Im Interview verriet sie, wie das Leben mit Kids so läuft. Obwohl sie eingestand, dass zwei Kinder doppelt so viel Arbeit bedeuten würden, schwärmte sie schon damals: "Es ist das Allerschönste zu sehen, wie Geschwisterliebe ist und wie die beiden sich umarmen."

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Instagram / isabel_edvardsson_official Marcus Weiß und Isabel Edvardsson

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

