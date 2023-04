Tränenreiches Interview: Knossi ist dankbar für seine Isabel

Knossi (36) und Isabel Edvardsson (40) liegen sich in den Armen! Der Web-Star und die Profitänzerin bilden bei Let's Dance ein Tanzpaar. In den vergangenen Wochen mussten die beiden beim Training und während der Shows jede Menge Zeit miteinander verbringen. Jetzt stellte der YouTuber klar: Isabel sei ihm total ans Herz gewachsen. Knossi fand rührende Worte für seine Tanzpartnerin, die sie zum Weinen brachten!

"Ich hätte mir niemals eine bessere Tanzpartnerin vorstellen können wie Isabel Edvardsson. Du kennst mich schon so gut. Ich denke mir, wie kann das in zwei Monaten sein?", schwärmte Knossi von seiner Isabel im RTL-Interview. "Egal, wie die Reise zu Ende geht, du bist wirklich ganz toll", meinte der 36-Jährige, während die Tanzsportlerin neben ihm schluchzte. Offenbar berührten Knossis Worte die gebürtige Schwedin sehr.

Doch auch Isabel lobte ihren Tanzpartner. "Vielleicht ist es so, dass das Tanzen ihn dazu gebracht hat, sich ganz anders zu präsentieren. So wie sein Herz und seine Seele wirklich sind, sieht man jetzt auch von außen", vermutete die 40-Jährige. Isabel ist nicht die einzige Frau, die dem Streamer etwas bedeutet. Am Freitagabend tanzt Knossi für seine Mutter. "Wir kommen gerade aus der Probe und das war sowieso schon emotional", teaserte er an, wie gefühlvoll die Performance wird.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Getty Images Knossi mit Isabel Edvardsson, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Knossi und Isabel Edvardsson

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de