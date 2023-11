15. Wok-WM: Diese Promis wagen sich heute in den Eiskanal

Diese Promis wagen sich heute aufs Eis! Zur Primetime wird heute wieder die Wok-WM stattfinden. Es ist das 15. Mal, dass diese über die Bildschirme flimmert – sie hat in Deutschland mittlerweile schon Kultstatus angenommen. Dass sie im vergangenen Jahr nach einer siebenjährigen Pause wiedergekehrt ist, hat bei vielen Fans für große Euphorie gesorgt. In der vergangenen Ausgabe durfte in einer Kategorie das Team bestehend aus Johannes Ludwig, Felix von Jascheroff (41), Francesco Friedrich sowie Evi Sachenbacher-Stehle (42) den Sieg mit nach Hause nehmen. Diese Promis treten in diesem Jahr an!

Wie ProSieben berichtet, werden auch dieses Mal wieder die Sieger des vergangenen Jahres antreten – außer Francesco. Statt ihm wird Fußballer René Adler (38) ins Rennen geschickt. Mit dabei sind unter anderem auch Mathias Mester (37) und Sebastian Pufpaff (47). Letzterer konnte in der vergangenen Ausgabe aufgrund eines vierfachen Rippenbruchs nicht teilnehmen. Es sind aber noch weitere Prominente aus Deutschlands Medienlandschaft dabei. Ebenfalls um den Sieg buhlen Thore Schölermann (39), Pascal Hens (43), Thorsten Legat (55), Stefano Zarrella (32), Riccardo Basile (32) und Joey Kelly (50) mit einigen weiteren Mitgliedern seiner berühmten Musikerfamilie. Aber auch Menderes (38), Jürgen Milski (59), Tim Toupet (52) und Internetstar Inscope21 (28) wollen ihre Teams auf das Siegertreppchen führen.

Solo wird in diesem Jahr aber auch wieder der Kanal hinuntergeschlittert. Im Einer-Wok treten gegeneinander unter anderem Lucas Cordalis (56), Evil Jared Hasselhoff (52), Jolina Mennen (31), Younes Zarou (25), René Casselly (27), Sophia Thiel (28) oder Kevin Großkreutz (35) an.

Sebastian Pufpaff mit seinem Deutschen Fernsehpreis

Jolina Mennen beim "RTL Turmspringen" 2023

Joey Kelly bei der Wok-WM 2010

