Erste Teilnehmer sind bereit: Dann startet die Wok-WM 2024

Auch 2024 kehrt ein Klassiker wieder auf die Bildschirme zurück: Die TV Total Wok-WM gehört seit Jahren zu den Highlights im deutschen Fernsehen. Wie Sebastian Pufpaff (48) bei "TV Total" verkündete, stehen die ersten Kandidaten schon fest – und am 9. November soll das große Spektakel im TV übertragen werden. Natürlich geht der Komiker auch selbst an den Start. Und wer stellt sich sonst der Challenge? Bisher ist nur bekannt, dass Musiker Vincent Gross (28) seine Heimat, die Schweiz, vertreten wird. Außerdem ist der ehemalige Fußballprofi Ailton (51) einer der Teilnehmer. Die drei werden aber sicher nicht allein bleiben. Nähere Details folgen wahrscheinlich in den kommenden Wochen.

Auch im vergangenen Jahr lieferten sich die Promis ein spannendes Rennen auf dem Eis. Strahlender Sieger im Einzel-Wok war Extremsportler Joey Kelly (51). Das ehemalige Mitglied der Kelly Family verteidigte damit seinen Pokal und sicherte sich den Sieg bereits zum zweiten Mal in Folge. Der frühere Rennrodler Armin Zöggeler (50) und YouTuberin Sophia Thiel (29) schafften es auf Platz zwei und drei. Die Vierergruppen standen den Einzelkämpfern aber in nichts nach: Hier hatte das Team "Deutschland 2" ganz klar die Nase vorn. Thore Schölermann (40), Pascal Hens (44), Sven Hannawald (49) und Thorsten Legat (55) segelten allen davon und holten sich das Wok-Gold.

Die Wok-WM ist ursprünglich eine Erfindung von Stefan Raab (57) und fand das erste Mal 2003 statt. Nach seinem Rückzug aus dem TV-Business mussten die Fans einige Jahre auf das Rennen in der asiatischen Pfanne verzichten. Als 2021 dann aber "TV Total" mit Sebastian als Moderator zurückkehrte, fand auch die Wok-WM ihren Weg zurück auf die Bildschirme. Stattfinden wird das Ganze live in dem Örtchen Winterberg in Nordrhein-Westfalen auf einer rund 1,6 Kilometer langen Eisbahn.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Die Wok-WM-Kandidaten 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, Moderator

Anzeige Anzeige