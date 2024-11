Das sind die Gewinner der diesjährigen "TV total Wok WM"

Am Wochenende war es endlich wieder so weit: Die TV total Wok WM ging in die nächste Runde. Zahlreiche mutige Promis trafen sich in Winterberg, um in Woks den Eiskanal hinunterzurasen. Doch wer konnte sich den Sieg unter den Nagel reißen? In der Kategorie Einer-Wok konnte der deutsche Handballspieler Pascal Hens (44) überzeugen. Gegen Pommes, wie er liebevoll genannt wird, hatten seine Konkurrenten wie unter anderem der Schlagersänger Jürgen Milski (60) oder das Model Lilly Becker (48) keine Chance.

Im Team-Wettkampf ging es ebenfalls heiß her. In Vierer-Woks traten unter anderem die Länderteams Ghana, Italien, Griechenland, Kroatien und Deutschland gegeneinander an. Am Ende konnte sich das Team Deutschland drei über den Sieg freuen. Somit haben sich die Schauspielerin Anika Lehmann (39), der ehemalige Skispringer Sven Hannawald (50), der Turner Marcel Nguyen (37) und Ex-Fußballer Thorsten Legat (56) erfolgreich gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt. Mit einer Zeit von 2:00.12 sicherten sie sich das Siegertreppchen.

Zahlreiche prominente Kandidaten gaben am Wochenende ihr Bestes. Nur einer hatte bedauerlicherweise nicht die Chance, sich zu beweisen: Der Moderator Sebastian Pufpaff (48) durfte aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. "Sebastian Pufpaff muss leider pausieren – ein Wrestling-Training wurde ihm zum Verhängnis. Gute Besserung, Puffi", verkündete ProSieben die schlechten Nachrichten. Laut den Informationen von Bild soll sich der Moderator bei einer Probe für die Show "TV total Promi Wrestling", die am 7. Dezember ausgestrahlt wird, verletzt haben.

ProSieben/Willi Weber Pascal Hens, Gewinner der "TV total WOK WM 2024"

Getty Images Sebastian Pufpaff, September 2023

