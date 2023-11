Sieger: Dieses Viererteam schlittert bei Wok-WM allen davon!

Sie konnten gemeinsam siegen! Heute flimmerte wieder die berühmt-berüchtigte Wok-WM über die Bildschirme. Im vergangenen Jahr war das TV-Spektakel nach einer siebenjährigen Pause erstmalig wieder ausgestrahlt worden. In der vergangenen Ausgabe hatte sich das Team bestehend aus Johannes Ludwig, Felix von Jascheroff (41), Francesco Friedrich sowie Evi Sachenbacher-Stehle (42) behaupten können und hatten sogar für eine neue Bestzeit gesorgt. Drei dieser Gewinner nahmen auch nun wieder teil. Reichte es auch dieses Mal? Dieses Team sicherte sich den Wok-WM-Titel!

Das Gewinnerteam des vergangenen Jahres – mit der Ausnahme, dass statt Francesco der Fußballer René Adler (38) antrat – hatte zunächst drei Sekunden Vorsprung, purzelten in der Kurve jedoch aus dem Wok! Das kostete ihnen wohl den erneuten Sieg, denn sie schieden aus. Am schnellsten über die Ziellinie schlitterte am Ende Team Deutschland 2, bestehend aus Thore Schölermann (39), Pascal Hens (43), Sven Hannawald (49) und Thorsten Legat (55) und sicherte sich die diesjährige Goldmedaille! Auf Platz zwei und drei reihten sich Team Italien, bestehend aus Stefano Zarrella (32), Riccardo Basile (32), Mario Novembre (23) und Valentina Marceri sowie Team Österreich mit Alexander Kumptner (40), Thomas Morgenstern (37), Sarah Posch (24) und Julian le Play ein.

In der Kategorie Einzel-Wok konnte sich dagegen ein Altbekannter behaupten. Joey Kelly (50) konnte sich im zweiten Jahr in Folge den Sieg holen! Auch 2006 und 2014 war er den Eiskanal am schnellsten im Einzel-Wok hinuntergeschlittert.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Team Italien bei der Wok-WM

Getty Images Thore Schölermann, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Pascal Hens bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

