Nach Verletzungs-Schock: Neymar Jr. darf nicht mehr spielen!

Das wird ihm wohl gar nicht gefallen! Neymar Jr. (31) kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Bereits in jungen Jahren startete der Brasilianer seine Fußballkarriere. Nach einigen Stationen in verschiedenen Fußballklubs wechselte er 2017 für eine Rekordablösesumme in Höhe von 222 Millionen Euro nach Paris Saint-Germain. Mit dem Klub wurde er fünfmal französischer Meister, ehe er in diesem Jahr nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal wechselte. Doch der Verein trifft nun eine folgenschwere Entscheidung: Neymars Spieler-Registrierung wird bis zum Saisonende ausgesetzt!

Damit ist der Fußballprofi nicht mehr spielberechtigt, wie die saudische Zeitung Arriyadiyah berichtet. Der Grund für die harte Entscheidung sei, dass der Sportler nach einem Riss des Kreuzbandes und des Meniskus' voraussichtlich noch bis zum April nächsten Jahres ausfallen wird. Da er mit einer Spielberechtigung dennoch einen der acht Plätze für ausländische Spieler belegen würde, habe sich der Verein dazu entschieden, ihm diese Berechtigung nicht zu erteilen. An seiner Stelle möchte der Trainer Jorge Jesus wohl eine anderweitige Verstärkung aus dem Ausland für die linke Seite verpflichten.

"Es ist ein sehr trauriger Moment, der schlimmste. Ich weiß, dass ich stark bin, aber dieses Mal werde ich meine Familie und Freunde noch mehr brauchen", schrieb der Sportler kurz nach seinem Sportunfall in einem emotionalen Statement auf Instagram.

