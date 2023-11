Ohne Rea: Das ist "Masked Singer"-Rateteam von Staffel neun!

Bald ist es wieder so weit! In wenigen Tagen flimmert wieder die erfolgreiche Rateshow The Masked Singer über die Bildschirme in ganz Deutschland. Für gewöhnlich gehen dabei Ruth Moschner (47) und Rea Garvey (50) den Indizien auf die Spur sowie ein wöchentlich wechselnder Rategast. Während in diesem Jahr alle neuen Masken bis zur ersten Sendung ein Geheimnis bleiben, wurde nun aber jedenfalls ein wenig Licht ins Dunkel gebracht: Das ist das Rateteam für die neue Staffel!

Nicht nur Elton (52) verkündete die Neuigkeiten bei der 15. Ausgabe der Wok WM. Auch der offizielle Instagram-Account der Sendung gibt die neue Besetzung nun bekannt. "Das erste Geheimnis wird gelüftet", wird dort angeteasert. Dabei wird auch klar, dass es in dieser Staffel eine kleine Veränderung geben wird: Rea ist nämlich nicht dabei. Stattdessen wird neben Ruth der Sänger Álvaro Soler (32) den Identitäten der Teilnehmer auf den Zahn fühlen. Weiterhin wird es einen wöchentlich wechselnden Rategast geben.

Es wird nicht das erste Mal sein, dass der "Sofia"-Interpret an dem berühmt-berüchtigten Ratepult Platz nimmt. Bereits in der Herbststaffel von 2021 durfte der gebürtige Spanier in der Auftaktfolge als Rategast neben Ruth und Rea herausfinden, wer dort vor ihm auf der Bühne singt.

