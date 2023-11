Reichtum? Laura Müller hat sogar Dollarscheine an der Wand

Laura Müller (23) zeigt nicht nur auf OnlyFans, was sie hat! Die Influencerin wurde mit ihrer Beziehung zu dem kontroversen Schlagersänger Michael Wendler (51) deutschlandweit bekannt. Mittlerweile hat sich die Mutter eines Sohnes auch auf der Erotikplattform einen Namen gemacht. Dort versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit heißem Content. Scheinbar verdient Laura damit auch ziemlich gut, denn ihre Wand zieren echte Dollarscheine!

In ihrer Story auf Instagram gibt die 23-Jährige nun Einblicke in ihr Zuhause in Florida. Das Augenmerk liegt dabei auf zwei Bildern an der Wand, die von Laura gemalt wurden. Abgebildet ist dabei jeweils Dagobert Duck. Eines der Kunstwerke wurde aber mit einem teuren Extra ausgestattet! "Mit echten Dollarscheinen", erklärt Laura stolz.

Mit ihrer Karriere auf OnlyFans kann sich Laura das wohl locker leisten. Erst im vergangenen Jahr kam heraus, dass die einstige Let's Dance-Teilnehmerin mit ihren ersten zehn Beiträgen auf der Erotikplattform ein Trinkgeld von umgerechnet 940 Euro einnahm!

Anzeige

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

Anzeige

Gregorowius,Stefan Laura Müller im Jahr 2020

Anzeige

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller bei den Dreharbeiten von DSDS

Anzeige



