Verkuppelt Brittany Mahomes ihre Freundin Sophie Turner?

Neues Liebesglück in Sicht? Die Influencerin Brittany Mahomes und die Schauspielerin Sophie Turner (27) lernten sich durch ihre gemeinsame Freundschaft mit Taylor Swift (33) kennen. Der "Shake It Off"-Sängerin wird aktuell eine Romanze mit Travis Kelce (34) nachgesagt. Auch Brittanys große Liebe Patrick Mahomes (28) ist professioneller Footballer. Nach Sophies Trennung von Joe Jonas (34) soll Brittany sie nun angeblich auch mit einem Sportler verkuppeln wollen!

Ein Insider plaudert nun gegenüber Us Weekly über die Verkupplungsgerüchte: "Brittany weiß, dass Sophie seit Kurzem Single ist und hat schon einmal mit ihr abgehangen, als sie sich eines der Kansas-City-Chiefs-Spiele ansahen". Des weiteren verrät er über die NFL-Spielerfrau: "Sie würde gerne die Verkupplerin spielen". Brittanys Wunsch, einen der Footballspieler mit der Game of Thrones-Darstellerin bekannt zu machen, könnte durchaus in Erfüllung gehen, berichtet eine weitere Quelle.

Zuletzt verbrachten Sophie, Brittany und Taylor zusammen Zeit bei einem Mädelsabend in New York City. Mit von der Partie waren noch mehr Stars. Gigi Hadid (28), Selena Gomez (31) und Cara Delevingne (31) leisteten dem Trio Gesellschaft. Die Gruppe schlenderte die Straßen entlang und ging gemeinsam in einem Restaurant essen.

Getty Images Sophie Turner im März 2023

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel in Kansas

Backgrid Taylor Swift mit Selena Gomez, Gigi Hadid und Sophie Turner in New York City

