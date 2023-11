Selena Gomez und Co.: Taylor Swift unterwegs mit den Girls

Taylor Swift (33) genießt wieder einmal einen Mädelsabend! Dass die berühmte Musikerin und Selena Gomez (31) eine enge Freundschaft verbindet, ist bereits bekannt. Immer wieder werden die beiden Sängerinnen bei gemeinsamen Treffen abgelichtet. Auch den einen oder anderen Auftritt legten die beiden schon gemeinsam hin. Nun wurden Taylor und Selena erneut bei einem Mädelsabend abgelichtet – und der ist ein wahrer Starauflauf!

Paparazzi lichteten die berühmte Mädelsgruppe am Samstagabend in New York City beim Verlassen eines Restaurants ab. Auf den Schnappschüssen ist die "Love Story"-Interpretin unter anderem an der Seite von Selena zu sehen, während sie eine Treppe hinuntersteigen. Weitere Bilder zeigen die beiden Freundinnen händchenhaltend die Straße entlangschlendern. Im Schlepptau haben die beiden aber noch weitere Berühmtheiten – mit dabei waren auch Sophie Turner (27), Gigi Hadid (28), Cara Delevingne (31) und Brittany Mahomes!

Neben ihrer Romanze mit Travis Kelce (34) möchte Taylor wohl nicht ihre Freundschaften vernachlässigen. Der NFL-Spieler befindet sich derzeit nämlich für seine Footballspiele im Ausland. Es war zunächst gemunkelt worden, dass die Singer-Songwriterin ihren Liebsten womöglich sogar begleitet – unter anderem zu einem Match nach Frankfurt. Doch wie es scheint, ist Taylor bei ihren Freundinnen auch in bester Gesellschaft.

Blayzen Photos / Backgrid Taylor Swift und Selena Gomez im November 2023

Blayzen Photos / Backgrid Taylor Swift, Cara Delevingne und Sophie Turner in New York City

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

