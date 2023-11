Wegen Ex: Keke Palmer fürchtet um das Leben ihres Sohnes!

Sie hat Angst! Keke Palmer (30) und ihr Ex-Freund Darius Jackson wurden im Februar dieses Jahres Eltern eines kleinen Sohnes. Von Familienglück ist aber keine Spur: Die Schauspielerin erwirkte kürzlich eine einstweilige Verfügung gegen den Vater ihres Kindes. Die "Nope"-Darstellerin warf dem Fitnesstrainer häusliche Gewalt vor – inzwischen hat sie das alleinige Sorgerecht. Nun fürchtet Keke aber um Sohn Leodis aufgrund verstörender Aussagen von Darius!

In Dokumenten, die RadarOnline vorliegen, beschuldigt die Schauspielerin ihren Ex schwer: Der Sportler soll gesagt haben, dass er verstehen würde, warum männliche Tiere in der Wildnis ihre Kinder fressen wollen. Des Weiteren soll er diese besorgniserregende Aussage getroffen haben: "Die Liebe eines Mannes zu seinem Kind basiert darauf, ob er die Frau liebt." Laut Aussagen der 30-Jährigen soll der Sportler in der Vergangenheit bereits handgreiflich gegenüber dem Kleinkind geworden sein.

Erst vor Kurzem veröffentlichte TMZ Bildausschnitte von der Aufnahme einer Sicherheitskamera. Angeblich sieht man in dem Clip, wie Darius die Mutter seines Kindes körperlich angreift. Laut der Schauspielerin sei der Auslöser der Attacke lapidar gewesen sein: "Er wurde heftig eifersüchtig und irrational wütend über ein Bikinifoto."

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer mit ihrem Sohn

Anzeige

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Anzeige

Instagram / keke Keke Palmer mit ihrem Sohn Leodis Andrellton Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de