"Doppelter Glückstag": Dann kommt Mareike Schneiders Baby

Wann ist es endlich so weit? Im Juni dieses Jahres machte Mareike Schneider (36) öffentlich, dass sie mit ihrem Partner zum ersten Mal ein Kind erwartet. Die einstige The Biggest Loser-Trainerin lässt sich von der Schwangerschaft nicht einschränken und sportelt fleißig weiter. Auch sonst lässt sie ihre Follower regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben. Die interessiert es natürlich brennend, wann ihr Baby das Licht der Welt erblickt. Im Promiflash-Interview verrät Mareike, wann es so weit ist.

"Errechneter Termin ist Anfang Dezember. Ich hab aber im Gefühl, dass es gut sein kann, dass unser Baby etwas früher kommt. So um meinen eigenen Geburtstag am 26. November", plaudert sie gegenüber Promiflash aus. "Das wäre dann ein doppelter Glückstag. In meiner Familie ist das tatsächlich schon öfter vorgekommen", witzelt Mareike. Da ihr Baby schon seit Wochen sehr aktiv sei, könne es ihm vermutlich gar nicht schnell genug gehen.

Auf die Geburt habe sich die Influencerin natürlich auch schon ausgiebig vorbereitet. "Ich habe auf meinen Autofahrten in meine Studios diverse Podcasts gehört", erzählt sie. Generell vertraue sie sehr auf ihren Körper: "Was die weibliche Natur in einer Schwangerschaft und während einer Geburt intuitiv alles meistert, ist sowieso der Wahnsinn und macht mich immer wieder sprachlos."

Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitnesstrainerin

Anzeige

Instagram / mareike_s Mareike Schneider im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de