Hat Verena Kerth das Dschungelcamp-Startdatum ausgeplaudert?

Hat sie sich etwa verplappert? Verena Kerth (42) nahm im vergangenen Jahr am Dschungelcamp teil. Dort wollte sie in die Fußstapfen ihres Verlobten Marc Terenzi (45) treten, der im Jahr 2017 die Dschungelkrone mit nach Hause genommen hatte. Doch ihr Auftritt verlief nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hatte: Die Moderatorin musste das Camp als Erste verlassen. Dennoch konnte sie einige Erkenntnisse aus dem Dschungel mitnehmen. Von diesen plaudert sie nun etwas aus: Verena könnte aus Versehen das Startdatum der diesjährigen Staffel verraten haben!

In ihrer Instagram-Story plaudert die TV-Persönlichkeit aus dem Nähkästchen – und verplappert sich dabei anscheinend. „Die Leute, die in den Dschungel gehen, fliegen dann wieder so am 1. oder 2. Januar los", erklärt sie. Doch damit nicht genug – die Dschungelcamperin erzählt munter weiter und verrät dabei wahrscheinlich das eigentlich gut gehütete Geheimnis, ab wann die neuen Folgen über den Bildschirm flimmern sollen: „Der Dschungel für nächstes Jahr beginnt jetzt, glaube ich, am 19. Januar, dann geht es los.“

Trotz ihres frühen Rauswurfs aus dem Format hatte die Show dennoch ein Happy End für Verena: Ihr Partner Marc machte seiner Liebsten direkt nach ihrem Auszug einen Heiratsantrag am Strand. "Ich bin so nervös, weil ich dich fragen möchte, ob du mich nie wieder vermissen möchtest", erklärte er und fiel auf die Knie.

Getty Images Verena Kerth bei einer Weihnachtsfeier in München, 2022

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

