Königin Camilla und Prinzessin Kate sehen am Gedenktag zu

Die Frauen des britischen Königshauses nehmen eine passive Rolle ein. Als Frau von König Charles III. (74) steht Königin Camilla (76) ihm bei jedem Termin stets zur Seite und greift ihm unter die Arme, wo sie nur kann. Auch Prinzessin Kate (41) geht als Frau des Thronfolgers Prinz William (41) pflichtbewusst ihren Aufgaben nach – doch bei einer Veranstaltung müssen die Frauen nun die Füße stillhalten: An einem wichtigen englischen Gedenktag sehen Camilla und Kate nur zu!

Am Remembrance Sunday wird im Vereinigten Königreich an alle aus dem Commonwealth stammenden Soldaten und Zivilisten erinnert, die in den Weltkriegen verstorben waren. Deshalb wurde in London eine Gedenkfeier am Cenotaph-Kriegsdenkmal abgehalten: Bei dem Gottesdienst legten Charles und sein Sohn Kränze aus leuchtend roten Mohnblumen nieder. Doch von ihren Frauen fehlte dort jede Spur! Camilla und Kate sahen sich die Zeremonie von einem Balkon aus an, wobei die beiden in Schwarz gekleideten Frauen die Feier mit trauriger Miene verfolgten.

Während die Frauen eine eher passivere Rolle einnahmen, waren dagegen Prinz Edward (59) und Prinzessin Anne (73) mitten im Geschehen: Auch sie legten Kränze nieder. Auch der Premierminister Rishi Sunak tat es ihnen gleich.

Getty Images König Charles III. am Remembrance Sunday 2023

Getty Images Prinz William am Remembrance Sunday 2023

Getty Images König Charles III. und Prinzessin Anne

