Miranda Kerr teilt Foto, auf dem sie Evan erstmals begegnete

Miranda Kerr (40) wird diesen Moment niemals vergessen. Das Supermodel hatte sich 2016 mit Evan Spiegel (33) verlobt, ein Jahr später gaben sich die beiden das Jawort. Die beiden sind stolze Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen – ihre Beziehung halten der Snapchat-Gründer und seine Liebste trotz ihres turbulenten Alltags mit regelmäßigen Dates am Laufen. Jetzt verrät Miranda, wie sie ihren Mann kennenlernte – und kommt dabei ins Schwärmen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 40-Jährige einen Schnappschuss, der den Moment festhält, in dem sich das Paar zum allerersten Mal über den Weg läuft. "An diesem Tag im Jahr 2014 führte das Schicksal (und Louis Vuitton) Evan und mich bei einem Dinner [...] in NYC zusammen", erklärte Miranda ihren Fans. Sie werde diesen Augenblick nie vergessen: "Der magische Moment, in dem wir uns trafen, war vor neun Jahren."

Schon bald werden die beiden neuen Familienzuwachs auf der Welt begrüßen dürfen. Anfang September hatte die Ex von Orlando Bloom (46) verraten, dass sie erneut Mutter wird. "Ich freue mich sehr, Baby Nummer vier anzukündigen", gab sie via Snapchat bekannt.

Getty Images Miranda Kerr, Model

Instagram / mirandakerr Miranda Kerr und Evan Spiegel, Oktober 2023

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr im April 2023

