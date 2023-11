Nach Blitzhochzeit: Nina Noel zeigt prunkvollen Ehering!

Sie zeigt ihren Ring! Bei Nina Noel (35) könnte es zurzeit wohl nicht besser laufen. Im Oktober war die einstige Köln 50667-Darstellerin zum dritten Mal Mutter geworden. Kurz darauf überraschte die Influencerin ihre Fans mit weiteren süßen News: Sie und ihr Verlobter Tony gaben sich ganz spontan und ohne große Planung das Jawort. Kurz nach der Hochzeit zeigt Nina ihren Fans nun ihren Ehering!

In ihrer Instagram-Story postet die dreifache Mama ein Foto ihrer Hand. Nicht zu übersehen ist dabei der dicke Klunker, der an ihrem Ringfinger prangt. Der silberne Ring ist mit unzähligen kleinen glitzernden Steinchen verziert. In der Mitte des Schmuckstückes thront ein großer funkelnder Stein, der sofort alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dazu schreibt Nina: "Mrs. Canty".

Erst kurz zuvor erzählte die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story plötzlich von ihrer Hochzeit: "Ich kann es selbst noch gar nicht glauben: Wir haben gestern ganz spontan und ganz heimlich geheiratet. Jetzt bin ich offiziell Nina Canty." Doch obwohl Nina und ihr Mann nicht viel Zeit für die Vorbereitungen gehabt hätten, sei die Trauung dennoch ein voller Erfolg gewesen: "Es war so, so schön. Es war eine ganz kleine intime Hochzeit und es war so besonders", schwärmte sie.

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noels Ehering

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de