Nach Trennung: Zahlt Hugh Jackman für Schweigen seiner Ex?

Sie darf nichts verraten! Hugh Jackman (55) hatte im Jahr 1996 Deborra-Lee Furness (67) geheiratet. Gemeinsam hat das Schauspielerpaar zwei Kinder. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im September gaben sie ihre Trennung bekannt. Dennoch betonten sie immer wieder, auch weiterhin freundschaftlich verbunden zu sein. Nun werden neue Details bekannt: Wie ein Insider jetzt erzählt, soll Hugh Deborra Schweigegeld bezahlt haben!

Das habe der X-Men-Darsteller seiner Frau allerdings selbst angeboten, wie ein Freund des Leinwandhelden gegenüber Bild berichtet. "Hugh Jackman hat sich in seinem Leben nie viel aus Geld gemacht. Es ist ihm nicht so wichtig", erklärt der Informant. Seine Privatsphäre sei dem Hollywoodstar dagegen umso wichtiger: Daher habe er Deborra das Angebot gemacht, ihr zwei Drittel seines auf 100-Millionen-Euro geschätzten Vermögens zu überlassen. Im Gegenzug verpflichtet sich seine Ex-Frau allerdings zu absolutem Stillschweigen über alles, was mit dem Marvel-Superhelden zu tun habe.

Dass die beiden trotz ihrer Trennung noch immer ein gutes Verhältnis haben, bewiesen sie erst vor Kurzem. Anlässlich des 55. Geburtstages von Hugh gingen die beiden einstigen Turteltauben gemeinsam mit ihren Kindern und einigen engen Freunden des Ex-Paares in einem schicken Lokal in Midtown essen. "Alle hatten eine sehr glückliche Zeit. Ich denke, es war ein guter Geburtstag", verriet eine Quelle gegenüber Page Six.

