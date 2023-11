Strafe für Jenny und Marvin gefordert? Sandra Sicora kontert

Das will sie so nicht stehen lassen. Sandra Sicora (31) sieht sich seit ihrer Zeit bei Are You The One – Reality Stars in Love mit einigen Vorwürfen ihrer Show-Kollegen konfrontiert. So hatten beispielsweise Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im Promiflash-Interview verraten, dass die Ex von Tommy Pedroni eine Vertragsstrafe für die beiden bei RTL gefordert habe. Doch ist das wirklich wahr? Sandra bezieht Stellung zu Jenny und Marvins Vorwürfen!

"So langsam reicht es wirklich. Tut mir den Gefallen und redet einfach nicht mehr über mich, wenn ihr nur am Lügenerzählen seid", wettert sie in ihrer Instagram-Story und stellt außerdem klar: "Ich habe niemals RTL angerufen, um irgendwelche anderen Leute zu spoilern, dafür gibt es die ganzen Trash-Seiten." Sie habe es nicht nötig, jemanden zu verraten und finde es sehr traurig, dass Marvin nun so gegen sie schieße. "Ich bin menschlich sehr enttäuscht", gibt Sandra zu. Doch rächen möchte sie sich offenbar nicht: "Karma wird das Ganze schon regeln. Ich könnte hier auch ein paar Sachen erzählen, ich bin aber so erwachsen und halte meine Fresse."

Dabei scheint Sandra jedoch etwas falsch verstanden zu haben, denn Marvin und Jennys Vorwurf war ein ganz anderer. "Nach der Wiedersehensshow habe ich gehört, dass Sandra bei RTL angerufen hat und gefragt hat: 'Warum bekommen Marvin und Jenny eigentlich keine Vertragsstrafe?'", erklärten die beiden im Interview mit Promiflash.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Realitystar

RTL / Frank Beer Marvin Kleinen, "Swipe, Match, Love"-Teilnehmer

