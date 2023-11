TV-Liebling seit Jahren: So bleibt Mica Schäfer skandalfrei!

Micaela Schäfer (40) hält es im Privatleben gerne ruhig. Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel ist sie nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Mit seinem Hang zur Nacktheit und der Vorliebe für aufreizende Outfits sorgt das Erotikmodel zwar immer wieder für Schlagzeilen – doch ansonsten pflegt es ein Saubermann-Image! Weder ihre Beziehungen noch das sonstige Verhalten inszeniert die Moderatorin medienwirksam. Micaela ist es sehr wichtig, keine Skandale zu haben!

"Ich bin definitiv der sauberste Realitystar überhaupt! Also ich habe keine Drogenskandale, keine Scheidungsskandale. Ich habe eigentlich gar keine Skandale!", stellt sie im Promiflash-Interview bei den B:Real-Dreharbeiten klar. Lediglich Micas Freizügigkeit werde ihr teilweise als Skandal ausgelegt. "Ich persönlich finde es immer sehr schade, dass andere, die dann vielleicht andere Skandälchen haben, auf ein anderes Level hochsteigen können, weil sie gerade den richtigen Ex-Mann haben", echauffiert sie sich. Die TV-Persönlichkeit sei eine One-Woman-Show und habe sich alles selbst und ohne Drama erarbeitet.

Dass ihre Nacktheit immer noch für Aufregung sorgt, könne sie nicht verstehen. "Bei mir ist ja auch alles kontrolliert und ich habe auch Anstand, ich habe auch Respekt. Also ich zeige nicht einfach Brüste in irgendeiner Show oder auf irgendeinem roten Teppich, das wird dann oft verwechselt", macht Mica deutlich. Von diesem Image sei sie teilweise genervt: "Aber ich habe mir immer gesagt: Ich möchte nie irgendeinen Steuerskandal haben oder einen Alkoholskandal! Also irgendwas Blödes möchte ich nie haben und wird auch hoffentlich nie passieren."

