Brüste, Nase & Co.: So viele Beauty-OPs hatte Cathy Lugner!

Wie oft lag Cathy Lugner (33) schon unter dem Messer? Die Ex von Richard Lugner (91) hat schon einiges an sich machen lassen. Sie hatte sich beispielsweise erst kürzlich über die Entfernung ihrer Brustimplantate geäußert. Das Erotikmodel spricht jetzt total offen über ihre vergangenen Schönheitsoperationen: Von der gemachten Nase bis zum Botox enthüllt Cathy all ihre vergangenen Beauty-Eingriffe gegenüber Promiflash!

Im Interview mit Promiflash lässt Cathy all ihre Beauty-OPs Revue passieren. Sie verrät: "Ich habe als junges Mädel sehr viel herumexperimentiert." Bei wasserstoffblonden Haaren, Extensions und viel Make-up blieb es nicht! "Klar habe ich mir die Nase machen lassen, weil ich auch Probleme damit hatte", schildert sie. Zudem hat sie sich die Lippen aufspritzen lassen, die Brüste zweimal machen lassen und überall mal mit ein bisschen Botox nachgeholfen.

Diese turbulenten Zeiten liegen aber in ihrer Vergangenheit! "Heute mache ich gar nicht mehr so viel", berichtet sie im Interview. Viel von dem Botox habe sich aufgelöst und auch ihr Make-up sei viel natürlicher geworden. "Ihr könnt ja sehen, da ist nichts drinnen", wirft Cathy lachend ein und zeigt auf ihr Gesicht.

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner im Juli 2021

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner mit ihrer Tochter Leonie, 2023

Anzeige

Instagram / catherineee Cathy Lugner, Model

Anzeige



