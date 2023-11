Die Swifties finden: Er ist der "beste Ex" von Taylor Swift

Die Beziehung ist lange her – doch scheinbar sind ihre Fans noch immer nicht über Taylor Lautner (31) hinweg! Taylor Swift (33) und der Schauspieler hatten sich 2009 beim Dreh der Romantikkomödie "Valentinstag" kennengelernt. Sie verliebten sich ineinander und gingen ein paar Monate als Traumpaar durchs Leben. Bis heute schwärmt die Community der Sängerin von ihrem Verflossenen. Für die Swifties ist Taylor ihr liebster Exfreund!

Im Interview mit People erklärt der Twilight-Star, dass er von den Fans seiner einstigen Freundin als "bester Ex" bezeichnet werde und das als Kompliment verstehe. Außerdem sei er der einzige, über den die "Cruel Sommer"-Interpretin keinen bösen Song veröffentlicht habe. Aber kein Wunder, dass die Swifties von Taylor so begeistert sind – er hat nur Gutes über die 33-Jährige zu sagen: "Sie verdient alles, was sie jetzt bekommt und durchmacht, weil sie die am härtesten arbeitende Person ist. Die Art, wie sie sich verhält, und wie sie so freundlich und nett zu jedem ist, egal wer man ist, spricht für ihren Charakter. Und das ist meiner Meinung nach das Beste an ihr."

Aktuell ist die erfolgreiche Blondine mit dem Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce (34) liiert. In jüngster Vergangenheit sorgten die Turteltauben mit ihren gemeinsamen Auftritten in der Öffentlichkeit für Schlagzeilen. Der Football-Spieler reiste seiner Liebsten sogar nach Buenos Aires hinterher. Dort machten sie mit einem öffentlichen Kuss Nägel mit Köpfen und zeigten, dass sie ein Paar sind.

MEGA Taylor Swift und Taylor Lautner 2009 in Los Angeles

Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im November 2023 in Buenos Aires

