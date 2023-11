Für finale Staffel: Der "The Crown"-Cast feiert Premiere!

Das Ende von The Crown wird gebührend gefeiert! Am 16. November ist das lange Warten der Fans vorbei – denn die sechste Staffel der beliebten Sendung geht auf Netflix an den Start. In den finalen Episoden soll noch einmal das Leben der britischen Königsfamilie beleuchtet werden. Kurz vor der offiziellen Veröffentlichung feiert der "The Crown"-Cast jetzt die große Premiere auf dem roten Teppich!

Am Sonntag versammelten sich Elizabeth Debicki (33), Jonathan Pryce (76) und ihre Kollegen in Los Angeles. Ganz elegant posierten die Stars der Serie für die Fotografen. Besonders Elizabeth zog dabei alle Blicke auf sich. Nicht nur, dass die Darstellerin der jungen Prinzessin Diana (✝36) in einem schwarzen eleganten Kleid und mit langer blonder Mähne strahlte – sie zeigte sich zudem gemeinsam mit ihren Serien-Söhnen Rufus Kampa und Fflyn Edwards, die in der Produktion die Prinzen William (41) und Harry (39) verkörpern.

In der sechsten Staffel soll das Augenmerk vor allem auf den letzten Tagen von Diana liegen. Ein erster Trailer hatte vor einigen Wochen bereits Eindrücke gegeben – die Fans sind sich schon jetzt sicher, dass die Folgen sehr emotional werden dürften. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass da irgendein Auge trocken bleibt", hatte ein User damals geschrieben.

Elizabeth Debicki bei der Premiere der sechsten Staffel von "The Crown"

Rufus Kampa, Elizabeth Debicki und Fflyn Edwards bei der "The Crown"-Premiere

Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

