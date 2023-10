Erster Trailer zum "The Crown"-Finale: So denken die Fans!

Ist der Trailer zu viel des Guten? Am 16. November startet auf Netflix die letzte Staffel des Serienhits The Crown. Mit dem ersten Teil soll die Geschichte um Queen Elizabeth II. (✝96), Prinz Charles (74) und Prinz William (41) allmählich ein jähes Ende finden. Erste Fotos, die der Streaming-Gigant veröffentlichte, lieferten schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans im großen Finale erwarten können. Nun ist bereits der erste Trailer draußen – doch wie kommt dieser bei den Fans an?

Auf Instagram diskutieren die Fans über den Trailer vom brisanten "The Crown"-Finale. Dieser kommt offenbar richtig gut an! "Jetzt schon Gänsehaut", schwärmt ein User in den Kommentaren. Viele andere feiern zudem die Darsteller der Show um die britischen Royals. "Ich finde es so geil, wie gut diese Show einfach gecastet wurde", freut sich ein anderer. Dass es emotional werden wird, darüber sind sich zudem alle einig. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass da irgendein Auge trocken bleibt", erklärt ein Royal-Anhänger.

Doch die letzte Staffel von "The Crown" könnte auch anecken. Denn vor allem den Royals passt es angeblich nicht, dass sich das Ende der Serie vor allem um Prinzessin Dianas Tod drehen wird. Zudem soll sie auch als Geist erscheinen. Ihr ältester Sohn Prinz William sei darüber entsetzt, "dass seine Mutter immer wieder auf diese geschmacklose Weise ausgebeutet wird", wie ein enger Vertrauter Daily Beast dazu berichtete.

Netflix / Keith Bernstein Imelda Staunton in "The Crown"

Netflix / Daniel Escale Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

Getty Images Prinz William

