Will Nina Noel nach spontaner Trauung noch große Hochzeit?

Nina Noel (35) klärt über ihre Zukunftspläne auf. Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Partner Tony sind vor wenigen Wochen zum dritten Mal Eltern geworden. Vor wenigen Tagen gaben sie dann weitere frohe Neuigkeiten bekannt: Sie gaben sich in ihrer Wahlheimat ganz spontan das Jawort. Die Zeremonie fand im ganz kleinen Rahmen statt. Können sich Nina und Tony daher noch eine große Hochzeitsfeier vorstellen? Das beantwortet die Influencerin jetzt.

In ihrer Instagram-Story reagierte die 35-Jährige auf die Frage ihrer Fans, ob es noch einmal eine Hochzeit im großen Stil geben werde. "Ja, definitiv. Die kirchliche Trauung in Dubai ersetzt nur die Trauung beim Standesamt", erklärt sie. Da bei der Zeremonie nicht einmal ihre Eltern anwesend waren, wolle sie noch eine etwas größere Feier abhalten, zu der dann die ganze Familie und ihre Freunde eingeladen werden – maximal 60 Personen wolle sie dafür einplanen. Doch wann wird das Ganze stattfinden? "Nun möchten wir erstmal die Zeit mit unserem Baby genießen und ich möchte dann auch die Feier in vollen Zügen genießen und mich nicht alle zwei Stunden zum Stillen zurückziehen müssen." Da es in Dubai außerhalb des Winters zu heiß sei, peile sie für die Hochzeit November oder Dezember nächsten Jahres an.

Dass Nina jetzt aber offiziell erst einmal verheiratet ist, macht sie selbst noch stutzig. "Ich kann es selbst noch gar nicht glauben: Wir haben gestern ganz spontan und ganz heimlich geheiratet. Jetzt bin ich offiziell Nina Canty", gab sie in ihrer Story bekannt und schwärmte: ""Es war so, so schön. Es war eine ganz kleine, intime Hochzeit und es war so besonders."

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihre Tochter im Oktober 2023 in Dubai

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Anzeige

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Partner und ihren Söhnen, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de