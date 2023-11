Marco Strecker bekommt die "Promi Big Brother"-Wildcard!

Er konnte sich durchsetzen! In wenigen Tagen öffnen sich endlich wieder die Pforten des Promi Big Brother-Hauses – schon am kommenden Samstag, den 18. November geht es los. In diesem Jahr haben erstmals Content Creator und Realitystars die Möglichkeit bekommen, mit einer Wildcard per Zuschauervoting in den Container einzuziehen. Jetzt steht fest, wer sich die Wildcard sichern konnte: Marco Strecker (21)!

Das gibt "Promi Big Brother" nun via Instagram bekannt: "Marco gewinnt die Wildcard und darf ins Promi-BB-Haus einziehen. Herzlichen Glückwunsch, Marco! Wir freuen uns auf dich!" Der 21-Jährige selbst kann es wohl kaum fassen. "Oh mein Gott, Leute! Wir haben es geschafft! [...] Ohne euch hätte ich das niemals geschafft, deswegen: Danke!", schwärmt er in seiner Story und fügt ganz aufgeregt hinzu: "Ich freue mich so sehr auf dieses Abenteuer."

Die Promiflash-Leser hatten einen anderen Favoriten für die Wildcard-Vergabe: Matthias Höhn (27)! Er bekam in einer Umfrage mit 3.416 Personen satte 1.123 Votes (32,9 Prozent) und konnte somit die meisten Stimmen absahnen. Gewinner Marco schnitt lediglich mittelmäßig ab – für ihn stimmten 369 Personen, womit er auf dem vierten Platz lag.

