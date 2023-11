Dieser Star ist Favorit für "Promi Big Brother"-Wildcard!

Die Fans sind sich ziemlich einig! Am 18. November geht die neue Staffel von Promi Big Brother los. Dieses Jahr gibt es für Reality-TV-Stars und Content Creator erstmals die Möglichkeit, mit einer Wildcard per Zuschauervoting in den Container einzuziehen. Bis zum 12. November kann für die Kandidaten online abgestimmt werden. Die Promiflash-Leser sind sich aber jetzt schon sicher, wen sie am liebsten bei Promi BB sehen wollen!

Eine Promiflash-Umfrage mit 3.416 Personen [Stand 10. November, 15:15 Uhr] fällt ziemlich deutlich aus: Die meisten Leser möchten, dass Matthias Höhn (27) die Wildcard bekommt und ins Promi-BB-Haus einzieht! Der Influencer bekommt mit 1.123 Votings (32,9 Prozent) die meisten Stimmen. Dahinter liegt Nikola Glumac, für den 592 Personen (17,3 Prozent) abstimmten. Auf Platz drei folgt Christina Grass (35) mit 475 Votes (13,9 Prozent). Am wenigsten punkten konnte bislang die TikTokerin Sophie Reintjes. Sie bekam nur etwa 41 Stimmen (1,2 Prozent).

Dass Sophie hier den letzten Platz belegt, muss aber nichts heißen. Immerhin konnte sie bei der "Promi Big Brother – Die Penny Challenge" gemeinsam mit Lena Schiwiora (27) und Louis Streich punkten. Die drei Kandidaten erspielten sich 10 Prozent extra für das Zuschauervoting. Am kommenden Sonntag wird sich zeigen, für wen es letztendlich gereicht hat.

Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Moderatoren

Nikola Glumac, Reality-TV-Star

Lena Schiwiora, Sophie Reintjes und Louis Streich bei "Promi Big Brother – Die Penny Challenge"

