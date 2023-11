Mutter verrät: Darum rasierte sich Harry Styles die Haare ab

Warum musste Harry Styles' (29) Mähne dran glauben? Vor einigen Tagen sorgte der "Watermelon Sugar"-Interpret bei seinen Fans für einen ziemlichen Schockmoment: Es machten Fotos die Runde, auf denen seine sonst wellige Föhnfrisur komplett abrasiert war! Viele fragen sich seitdem, ob es einen bestimmten Grund für die radikale Typ-Veränderung des einstigen One Direction-Stars gibt. Harrys Mutter klärt nun auf, was hinter seinem neuen Buzzcut steckt!

Ein Fan traf Anne Twist, die Mutter des 29-Jährigen, am Wochenende zufällig in einem Möbelgeschäft beim Shoppen. Wie in einem TikTok-Clip erklärt wird, soll die 56-Jährige erst bestätigt haben, dass ihr Sohn seine Haare abrasiert habe. Daraufhin habe der Fan nachgehakt, warum Harry seine Frisur veränderte. "Weil er Urlaub hat. Er hatte Lust auf Abwechslung", soll Anne darauf geantwortet haben.

Ob das wirklich der Grund für die Fast-Glatze ist? Im Netz wird wild spekuliert: Einige vermuten, dass er den Schnitt für eine neue Filmrolle braucht: "Er hat gerade einen Vertrag mit Marvel unterschrieben. Ich bin mir sicher, dass es für eine Rolle ist." Weitere denken, dass er eine Haartransplantation hatte. "Ich bin davon überzeugt, dass das ein Haartransplantations-Buzzcut ist", lautet nur ein Kommentar auf TikTok.

Getty Images Harry Styles bei den Grammys im Februar 2023

Getty Images Harry Styles, Musiker

TMX/ MEGA Harry Styles bei einem Konzert in Wales

