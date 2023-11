Was ist da los? Fans entsetzt von Harry Styles' neuem Look!

Damit hätten die Fans von Harry Styles (29) nicht gerechnet! Der Sänger beendete dieses Jahr seine rund zweijährige "Love on Tour"-Welttournee und gönnt sich nun seit einigen Monaten eine Pause. Die meiste Zeit verbringt er in London in Begleitung seiner angeblichen Freundin Taylor Russell (29). Total normal in legeren Outfits und mit einer Haarspange im Haar radelt oder läuft er durch die Straßen der Metropole. Doch die Spange braucht er jetzt nicht mehr: Harry hat seine voluminöse Mähne abrasiert und die Fans sind geschockt!

Bilder und Videos, die TMZ vorliegen, zeigen seinen neuen Look. Die Turteltauben wurden bei einem Konzert von U2 in Las Vegas erwischt. Während man Taylor direkt erkennt, dürften bei Harry viele Fans mehrere Male hingeschaut haben. Denn der "As It Was"-Interpret trägt nun einen Buzzcut und ist kaum wiederzuerkennen. Ob er einfach nur Lust auf was Neues hatte oder ein anderer Grund dahintersteckt?

Auf diese Antwort müssen die Fans wohl noch etwas warten. Gut kommt die neue Friese aber nicht wirklich an. Unter mehreren Instagram-Beiträgen über Harrys Buzzcut zeigen sich die User entsetzt: "Warum hat er das getan?" oder "Bitte hört auf, das zu posten. Ich kann das nicht sehen", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Ein anderer scherzt: "Ihr habt ihn zu sehr mit den Toupet-Gerüchten genervt und jetzt wollte er euch zeigen, dass es nicht stimmt." Es gab nämlich mal Spekulationen, dass der 29-Jährige eigentlich eine Glatze haben würde.

Anzeige

Instagram / annetwist Anne Twist und Harry Styles, 2023

Anzeige

Getty Images Harry Styles im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de