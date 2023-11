Na endlich! Paulina Ljubas und Tommy machen Liebe offiziell

Das Versteckspiel hat ein Ende! Schon seit Monaten sorgen Paulina Ljubas (26) und Tommy Pedroni immer wieder für süße Gerüchte. Die beiden Ex on the Beach-Stars sind offenbar ein Paar – das zeigen unter anderem exklusive Fotos des Duos von Promiflash-Lesern. Jetzt machen die zwei ihre Liebe auch endlich offiziell: Im Netz teilen Tommy und Paulina erste Pärchenfotos mit ihren Fans!

