Cooler Clip: Versucht sich Leonardo DiCaprio als Rapper?

Wagt er einen neuen Karriereweg? Leonardo DiCaprio war bei seinen Fans zu Beginn seiner Laufbahn vor allem wegen seiner frischen und lustigen Art so beliebt. Und genau diese Jugendlichkeit scheint wohl immer noch in dem Titanic-Star zu stecken. Denn der Schauspieler feierte am Wochenende seinen 49. Geburtstag – und für seine prominenten Gäste legt er eine wilde Gesangseinlage hin: Leonardo rappt auf seiner Geburtstagsfeier!

Auf einem Video, das TMZ vorliegt, wippt die "The Wolf of Wall Street"-Berühmtheit in seiner Beverly-Hills-Partylocation zwischen all den geladenen Stars munter zum Rhythmus der Musik – mittendrin tragen sie den Ehrengast sogar auf den Händen über all ihren Köpfen. Im nächsten Moment greift Leonardo (49) lässig zum Mikrofon und beginnt für seine Freunde zu einem Oldschool-Hip-Hop-Song zu rappen. Welches Lied den Star zu seinem Auftritt brachte, ist kaum zu entziffern.

Auf der Fete des 49-Jährigen war kaum ein Star nicht anzutreffen. Leonardo feierte mit Hollywood-Sternchen wie Chris Rock (58), Channing Tatum (43), Salma Hayek (57) und Lady Gaga (37). Aber auch Model Hailey Bieber (26), Kim Kardashian (43), Rapper Snoop Dogg (52), Lil Wayne (41) oder Sängerin Rita Ora (32) waren anwesend. Seine derzeitige Flamme Vittoria Ceretti durfte selbstverständlich auch nicht fehlen. Die 25-Jährige machte mit einem schmutzigen Look auf sich aufmerksam und sorgte für Schlagzeilen.

United Archives GmbH Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in "Titanic"

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

ActionPress Vittoria Ceretti bei der Geburtstagsparty von Leonardo Dicaprio

