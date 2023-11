Courteney Cox richtet emotionale Worte an Matthew Perry (†)

Sie kann den Verlust immer noch nicht begreifen! Vor wenigen Wochen machten schockierende Nachrichten die Runde: Der beliebte Friends-Darsteller Matthew Perry (✝54) ist überraschend in seinem eigenen Whirlpool gestorben. Bisher haben sich noch nicht viele Darsteller der beliebten US-Sitcom zu dem tragischen Verlust des Schauspielers geäußert. Nach Matt LeBlanc (56) zieht jetzt aber eine nach: Courteney Cox (59) nimmt im Netz rührend Abschied von Matthew!

Zu einem Video auf Instagram versucht die 59-Jährige ihre Trauer in Worte zu fassen. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty, und ich vermisse dich jeden Tag", beginnt die Monica-Geller-Darstellerin ihren Beitrag und fügt hinzu: "Wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, wie ich es mit Matthew getan habe, gibt es Tausende von Momenten, die ich gerne teilen würde. Doch hier ist einer meiner Lieblingsmomente." Courteney erinnere sich außerdem daran, wie sehr Matthew sie immer zum Lachen gebracht hatte.

Neben der US-Amerikanerin meldete sich vor wenigen Stunden auch Matt. "Matthew, schweren Herzens sage ich Lebewohl. Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, gehört ehrlich gesagt zu den schönsten Zeiten in meinem Leben. Es war mir eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen und dich meinen Freund nennen zu dürfen", schrieb der Schauspieler ganz gerührt im Netz.

Getty Images Courteney Cox und Matthew Perry, 1997

Getty Images Courteney Cox im Februar 2022

Getty Images Die "Friends"-Darsteller bei den 54. Emmy Awards, 2002

