Rührend: Matt LeBlanc nimmt Abschied von Matthew Perry (†54)

Rührende Worte! Matt LeBlanc (56) und Matthew Perry (✝54) lernten sich am Set der US-amerikanischen Sitcom Friends kennen. In der Serie verkörperten die Schauspieler zwei Mitbewohner, die im Laufe der Jahre zu besten Freunden wurden. Doch nicht nur dort, auch im wahren Leben lernten sich die zwei zu schätzen. Doch vor zwei Wochen starb Matthew überraschend. Jetzt nimmt Matt mit einem traurigen Post Abschied von seinem Co-Star!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht der Joey-Tribbiani-Darsteller eine Bilderreihe, in der die beiden Kollegen gemeinsam in verschiedenen Serienmomenten zu sehen sind. "Matthew, schweren Herzens sage ich Lebewohl. Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, gehört ehrlich gesagt zu den schönsten Zeiten in meinem Leben. Es war mir eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen und dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich nie vergessen. Niemals. Breite deine Flügel aus und fliege, Bruder, du bist endlich frei. Viel Liebe", lauten seine rührenden Worte an seinen langjährigen Begleiter.

Eine witzige Anekdote lässt sich Matt jedoch auch nicht nehmen. Den Abschiedszeilen an Matthew fügt er hinzu: "Und ich schätze, du behältst die 20 Mäuse, die du mir schuldest." In stiller Erinnerung an eine gemeinsame Szene des "Friends"-Duos.

Getty Images Matthew Perry und Matt LeBlanc bei den Teen Choice Awards 2002, Los Angeles

Getty Images Matthew Perry und Matt LeBlanc bei den People Choice Awards, Januar 2004

Getty Images Der "Friends"-Cast 2002

