Das bereut Chrissy Teigen an ihrer Hochzeit bis heute sehr!

Chrissy Teigen (37) ist nicht ganz zufrieden mit ihrer Hochzeit vor zehn Jahren! Seit 2013 ist das Model mit dem Sänger John Legend (44) glücklich verheiratet. Im September erneuerte das Ehepaar nach einem Jahrzehnt sein Eheversprechen im engen Kreis der Familie, Freunde und natürlich der vier Kinder. Das Model bereut eine Sache aber an ihrer ersten Hochzeit bis heute: Chrissy hat damals das Ehegelübde für John nicht selbst verfasst!

Jetzt gibt Chrissy in einem Interview mit E! News bekannt, dass sie das Eheversprechen für John vor zehn Jahren nicht selbst formuliert habe. Dies änderte sie bei der Erneuerung. Die 37-Jährige erinnert sich nostalgisch: "Wir dachten uns, wir schreiben sie um und sagen sie auf, denn ich habe ein großes Problem damit, dass ich mein Gelübde nicht selbst geschrieben habe." Als Grund für das versäumte Eheversprechen gab die vierfache Mama an: "Weil ich so nervös und unsicher war, habe ich es nicht getan."

Die Feierlichkeiten zu Chrissy und Johns zehntem Ehejubiläum fanden an dem gleichen See in Italien statt, an dem sie sich 2013 das Jawort gaben. Dieses Mal mit erneuertem Ehegelübde! Die selbst gewählten Worte von Chrissy waren dieses Mal persönlich und hatten eine emotionale Wirkung auf ihren Ehegatten. "Ich habe zu ihm rüber geschaut und er hatte Tränen in den Augen. Es war unglaublich. Es war so schön", erinnert sie sich glücklich.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna

Getty Images Chrissy Teigen, Model, und John Legend, Musiker

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen im September 2021

