Etwas verwirrend! Kim Kardashian ist GQs "Men of the Year"

Was für eine außergewöhnliche Ehre für sie! Jedes Jahr werden von dem renommierten Magazin GQ die Männer des Jahres gekürt. So konnte sich unter anderem 2022 Schauspieler Eddie Redmayne (41) für die deutsche Ausgabe mit diesem Titel schmücken. In diesem Jahr ist aber so einiges anders – ganz zur Freude und Verwunderung der Fans: Kim Kardashian (43) wurde als erste Frau von der Männerzeitschrift zum "Men of the Year" gewählt!

Das verkündet das Magazin und die The Kardashians-Beauty jetzt ganz stolz auf Instagram. "Hi, ich bin der Mann des Jahres von GQ", kommentiert die 43-Jährige ihr Titelbild. Die Fans können es kaum fassen und feiern die Unternehmerin für diese Ehrung. "Wenn die Männer nicht mehr männlich genug sind", "König Kim" oder "Mach sie alle fertig, Kim", kommentieren unter anderem drei aufgeregte Follower.

In der aktuellen Ausgabe der Zeitung spricht Kim neben ihren beruflichen Erfolgen aber auch ganz offen über ihren eigenen Vater, Robert Kardashian Sr. (✝59). So verrät sie, was er ihr vor seinem Tod 2003 noch erzählt hatte. "Ich weiß, dass es dir wieder gut gehen wird. Es ist fast so, als könnte ich in die Zukunft sehen. Kümmere dich einfach um deine Geschwister für mich. Sieh zu, dass du dich um sie kümmerst", erinnert sich Kim.

Anzeige

ActionPress Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de