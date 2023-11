Im TV vergeben? Jenny und Marvin schockiert von Sabrina!

Bei Are You The One – Reality Stars in Love konnte Sabrina Wilk sich nicht entscheiden – mal zeigte sie sich innig mit Emanuell Weißenberger (30), dann flirtete sie wieder mit Peter Kujan. Doch hatte sie in Wahrheit an keinem der Männer echtes Interesse? Emanuell will nun wissen, dass die Wienerin zum Drehstart bereits vergeben war. Ihre Mit-Kandidaten Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart äußern sich nun gegenüber Promiflash zu den Beziehungsgerüchten!

"Ich weiß nichts davon", stellt Marvin im Interview mit Promiflash klar und fügt hinzu: "Es wäre schon sehr dreist." Sabrina solle sich auf andere Art und Weise ihre Aufmerksamkeit suchen, urteilt der Bruder von Calvin Kleinen (31). In der Show mit anderen Männern intim zu werden, während der Partner draußen wartet, sei für ihn ein No-Go. Auch Jennifer ist sichtlich schockiert: "Ich hoffe für sie, dass es nicht stimmt, aber falls doch, dann finde ich das schon ziemlich bodenlos."

Jennifer bemerkt, dass Sabrina in der Show stets mit mehreren Männern geflirtet hat und sich nicht binden wollte: "Vielleicht hat sie es deswegen so gemacht". So oder so sei das OnlyFans-Model eine krasse Schauspielerin, findet die Brünette. Den Neuen an ihrer Seite scheint das nicht zu stören: Erst kürzlich machte Sabrina ihre Liebe zu Freund Alex Sattler öffentlich. Seit wann die beiden ein Paar sind, verrät sie jedoch nicht.

Instagram / jenniferdegenhart_ Jenny Degenhart und Marvin Kleinen, November 2023

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk, Realitystar

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk und Alex Sattler

