"Das Sommerhaus der Stars" geht mit miesen Quoten zu Ende

Das Sommerhaus der Stars zieht zum Schluss wohl nicht allzu viele Fernsehzuschauer in seinen Bann. Am Dienstag wurde die letzte Folge des beliebten Reality-Formats im TV ausgestrahlt. Serkan Yavuz (30) und seine Frau Samira (29) haben sich den Sieg und somit ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro geholt. Die Meinungen darüber spalten sich. Auch aus quotentechnischer Sicht stieß die letzte Sommerhaus-Folge eher weniger auf Anklang.

Dem Medienmagazin DWDL zufolge schalteten zum Finale im Schnitt rund 1,43 Millionen Menschen zu – und damit rund 100.000 weniger als vergangenen Mittwoch und 200.000 weniger als in der Woche davor. Das entspricht einem Marktanteil von 9,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und damit dem tiefsten Wert der Staffel. Bisher hatte der entsprechende Marktanteil bei knapp zwölf Prozent gelegen. Dabei ist unklar, wie viele Personen die letzte Folge vorab gestreamt haben.

Darüber hinaus wird am Mittwoch noch eine große Wiedersehens-Show ausgestrahlt – und die soll es in sich haben! In einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung wirkt es so, als würden sich Justine Dippl und Claudia Obert (62) anschreien. Aleksandar Petrovic (32) kündigte in den Kommentaren an: "Es wird wild, wir haben sechs Monate auf dieses Wiedersehen gewartet."

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

RTL Claudia Obert und Max Suhr "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu im November 2023

