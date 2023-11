Wildes Geschrei: So krass wird das Sommerhaus-Wiedersehen

Gefuchtel, Geschrei und Gezicke – übertrifft diese Reunion nun alles? Seit gestern ist offiziell: Samira (29) und Serkan Yavuz (30) haben Das Sommerhaus der Stars gewonnen und sind das Promi-Paar 2023! Bei den Spielen konnten sie überzeugen, bei den Zuschauern aber eher nicht. Denn die Fans sind nicht begeistert über den Sieg. Die Bachelor in Paradise-Stars fielen vor allem mit ihrem strategischen Handeln auf, was heute Abend beim Wiedersehen höchstwahrscheinlich thematisiert wird. Jetzt gibt es erste Einblicke!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung gibt es Bilder der heutigen Ausgabe zu sehen: unzufriedene Gesichter, offene Münder und fliegende Hände inklusive! So scheinen sich unter anderem Justine Dippl und Claudia Obert (62) anzuschreien, während sich Max Suhr (25) daneben köstlich amüsiert – Aleksandar Petrovic (32) und Hanna Sökeland haben anscheinend auch einiges zu klären, aber auch Pia Tillmann (37) sowie Maurice Dziwak dürften nicht gerade über schöne Dinge sprechen.

In den Kommentaren melden sich die Stars bereits mit vielversprechenden Worten. "Es wird wild, wir haben sechs Monate auf dieses Wiedersehen gewartet", schreibt Aleks, bei dem sich offenbar viel angestaut hat. Aber auch Tim Toupet (52) teasert an: "Erschreckend, dass manche Menschen wirklich so sind. Schaltet ein."

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Justine Dippl bei "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Anzeige

RTL Tim Toupet im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de