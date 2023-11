Fake-Trennung? Kyle Richards äußert sich zu den Vorwürfen!

Sie spricht Klartext! Mauricio Umansky und Kyle Richards waren 27 Jahre verheiratet gewesen. Nachdem bereits länger über eine Liebeskrise der einstigen Turteltauben spekuliert worden war, gaben der Unternehmer und die Schauspielerin im September ihre Trennung bekannt. Doch einige Fans scheinen den "Real Housewives of Beverly Hills"-Stars das Liebes-Aus nicht ganz abzunehmen und vermuten dahinter eine Werbeaktion für die anstehende neue Staffel der Realityshow. Nun äußert sich Kyle zu den Gerüchten!

Im "Bravo's Hot Mix"-Podcast spricht die TV-Bekanntheit über die Vorwürfe: "Wer würde das für die Einschaltquoten tun und seine Familie so etwas durchmachen lassen?", fragt sie ungläubig. "Das ist eines der dümmsten Dinge, die ich in diesen dreizehn Jahren gehört habe. Ich tue so, als wäre ich getrennt und quäle meine Kinder damit, damit die Leute einschalten? Ich meine, das ist einfach das Dümmste, was ich je gehört habe", stellt Kyle klar. Für sie sei es sehr ärgerlich und frustrierend, mit diesen Vorwürfen konfrontiert zu werden.

In seinem Trennungsstatement erklärte Mauricio vor einigen Wochen gegenüber TMZ, dass er und Kyle derzeit eine "wirklich harte Zeit" durchmachen. Dennoch klang das Ehe-Aus nicht ganz endgültig: "Wir sind derzeit getrennt, [...] und wir versuchen, diese Dinge für uns selbst privat zu regeln." Zudem verriet er, dass eine Scheidung derzeit nicht zur Diskussion stehe.

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Kyle Richards, Schauspielerin, mit Ehemann Mauricio Umansky

