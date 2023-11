Feiern König Charles und Harry nun endlich ihre Versöhnung?

Lassen König Charles III. (75) und Prinz Harry (39) die Vergangenheit hinter sich? Bereits seit einiger Zeit sollen Vater und Sohn kaum noch Kontakt zueinander haben. Harry ist nur noch selten in seiner Heimat anzutreffen und sorgte für mächtig Ärger. Zudem erhält er als Teilzeit-Royal kaum noch Einladungen vom britischen Königshaus. Am Dienstag feierte sein Vater aber seinen 75. Geburtstag. Harry soll dem Monarchen am Telefon immerhin "Happy Birthday" gewünscht haben. Ist das nun der Startschuss für eine Versöhnung?

Wird nun alles gut? Der Royal-Autor Omid Scobie kann gegenüber People diesbezüglich zwar keine Versprechungen machen, aber er verrät: "Ein auffallender Unterschied zwischen Charles und William ist, wenn es um ihre Beziehung zu Harry geht, dass Harry und Charles immer noch herzlich miteinander umgehen." Demnach stünden die beiden aktuell wieder öfter in Kontakt. "Wenn sie sprechen, ist es oft [Harry], der sich meldet. Ich bin zudem überrascht, dass sogar Meghan irgendwie mit Charles in Kontakt steht und Fotos von den Kindern schickt", berichtet der Experte weiter.

Auch Charles' Enkelkinder überbrachten ihm an seinem Ehrentag Glückwünsche, wie The Telegraph berichtete. In einem Video sollen Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) ihrem Opa ein süßes Geburtstagsständchen gesungen haben. Darüber dürfte sich der britische Regent mit Sicherheit sehr gefreut haben.

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2018

Getty Images Charles III., britisches Staatsoberhaupt

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

