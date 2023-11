In König Charles' Geburtstagsvideo ist Prinz Harry zu sehen!

So ist Prinz Harry (39) doch Teil von König Charles' (75) Geburtstag. Der entfremdete Royal und sein Vater sind sich nach wie vor nicht grün. Die Spannungen sollen so groß sein, dass der Rotschopf schon eine Weile nicht mehr bei seiner Familie in Großbritannien war. Auch dem 75. Geburtstag des Monarchen bleibt er fern. Doch trotz der Zankereien taucht Harry im Geburtstagsvideo seines Vaters auf.

An seinem Geburtstag ehrt der offizielle Instagram-Account der Königsfamilie Charles mit einer Videomontage. Aus jedem seiner 75 Lebensjahre ist darin ein Bild zu sehen – und trotz aller Vorkommnisse wird einer nicht vergessen: Harry! Eines der Bilder zeigt ihn als Baby in seinem Geburtsjahr 1984 zusammen mit seinem Vater und seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36). Ein anderes bildet Vater und Sohn bei einem Ski-Ausflug 1996 ab. Dennoch auffällig: Auf keinem der Bilder sind die zerstrittenen Brüder Harry und William (41) gemeinsam zu sehen.

Aber dachte Harry am Geburtstag seines Vaters an ihn? Gegenüber BBC erklärten Quellen, dass der 39-Jährige zwar nicht vorhabe, Charles persönlich zu gratulieren, ihm aber dennoch seine Gratulation übermitteln wolle: Er soll geplant haben, seinen Papa an dessen Ehrentag anzurufen. Ob es wirklich dazu kam, ist aber bisher unklar.

Getty Images Prinz Charles mit seinen Kindern Prinz Harry und Prinz William

Getty Images König Charles III., Prinzessin Diana und Prinz Harry im September 1984

Getty Images König Charles mit Prinz Harry bei einem Gedenkgottesdienst, 2015

