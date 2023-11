Peter war bei Hope Angels Geburt nicht bei Sarafina Wollny!

Er musste draußen bleiben. Zusammen mit ihrem Mann Peter (30) bekam Sarafina Wollny (28) bereits dreimal Nachwuchs. Auf ihre Zwillinge Emory Maximilian (2) und Casey Maximilian (2) folgte im Sommer Töchterchen Hope Angel Silvia und machte das Glück der Familie perfekt. Die Kleine ist der erste Wollny-Nachwuchs, der in der Türkei das Licht der Welt erblickte. Sarafina musste die Geburt aber ohne ihren Mann durchstehen.

In der aktuellen Folge von Die Wollnys geht es für Sarafina ins Krankenhaus – ihr Baby soll per Kaiserschnitt geholt werden. Einer muss dem OP-Saal aber fernbleiben: Peter. Er darf seine Liebste nicht unterstützen – in der Türkei sehen das die Krankenhausvorschriften aufgrund der Pandemie so vor. "Es ist schon komisch, dass Peter nicht dabei sein darf", erklärt Sarafina vor der Geburt. Nur wenig später darf Peter seinen Nachwuchs aber mit als Erstes in den Armen halten.

Sarafina und Peters Tochter hört auf einen besonderen Namen. Hope und Angel hatte sich die dreifache Mama ausgesucht, falls ihre Zwillinge Mädchen geworden wären. Der Drittname Silvia, nach Sarafinas Mama, wäre der Zweitname für ihre Mädchen geworden. "Jetzt bekam unsere Prinzessin alle drei Namen. Unser kleiner Hoffnungsengel", erklärte sie auf Instagram.

Instagram / peter.wollny2010 Sarafina und Peter Wollny mit ihren Zwillingen Emory und Casey und Tochter Hope Angel Silvi

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im Mai 2023

Instagram / sarafina_wollny Kinder von Sarafina und Peter Wollny

