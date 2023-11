Übergriffig? "Bachelor in Paradise"-Steffen kassiert Korb

War das ein Schritt zu weit? Bei Bachelor in Paradise lernen sich die liebeshungrigen Singles derzeit kennen. Schon in den ersten beiden Folgen kristallisierten sich erste Pärchen heraus – Adrian Alian (27) und Rebecca Ries bandeln etwa miteinander an. Auch bei Steffen Vogeno und Tami Nehrbass scheint es zu knistern. Einen Kuss blockte die 30-Jährige aber ab und korbte den Bachelorette-Kandidaten. Dazu haben die Fans gemischte Gefühle.

Auf Instagram tauschen sich die Zuschauer zu dem Korb von Tami aus. Vor allem, dass Steffen trotz ihres deutlichen Neins weiter probiert hat, sie zu küssen, stößt einigen bitter auf. "Fand's ultra unangenehm, wie er nachfassen wollte. Ein Nein reicht eigentlich" oder "Was ist an dem Nein nicht verständlich?", kommentieren zwei Fans unter dem Post. Eine andere Zuschauerin betont aber: "Ich fand den Moment halt einfach megasüß."

Unter dem Post kommt auch Tami selbst zu Wort – sie fand Steffens Verhalten offenbar überhaupt nicht schlimm oder übergriffig. "Zum Glück sind wir beide einfach gleich cringe! Eigentlich hatte ich an dem Abend einfach nur zu viel Knoblauch gegessen und wollte das Steffen nicht antun", witzelt die Ex-Bachelor-Kandidatin.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Tami, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Steffen, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / tami.nehrbass Tami Nehrbass, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige

Was haltet ihr von Steffens Versuch, Tami zu küssen, obwohl sie Nein gesagt hat? Das war übergriffig. Ich finde es nicht schlimm, es war süß. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de