Unbezahlte Löhne: Kim Kardashian einigt sich mit Haushältern

Kim Kardashian (43) kann aufatmen. Die Reality-Bekanntheit ist nicht nur dafür bekannt, ihre Fans im TV zu unterhalten und eine fürsorgliche Mutter zu sein. Genau wie ihr Familienclan scheint sie gleichbedeutend mit Luxus und einem extravaganten Lebensstil zu sein. Hauspersonal darf da nicht fehlen. Doch einige Angestellte verklagten die Unternehmerin wegen angeblich unbezahlter Löhne. Nun kann Kim sich jedoch mit den Haushältern einigen.

Sieben Angestellte klagten bereits 2021 vor dem Gericht in Los Angeles gegen Kim, weil sie angeblich verschiedene Löhne nicht zahlte und vorgeschriebene Pausen verweigerte. Jetzt soll es zu einem Kompromiss gekommen sein. In Gerichtsdokumenten, die Radar Online vorliegen, ist aufgeführt, dass die 43-Jährige und ihre ehemaligen Mitarbeiter eine "private Einigung zur Beilegung dieser Angelegenheit erzielt haben". Was genau die Einigung beinhaltet, ist aber noch nicht klar. Die Klage soll in den nächsten 60 Tagen zurückgezogen werden.

Kim bestritt die Vorwürfe, sie habe ihre Mitarbeiter nicht bezahlt, vehement. Sie betonte vor dem Gericht, dass das Personal von einer Firma komme, der sie das Geld zahle. Auf Instagram erklärte sie ihren Fans: "Ich habe den Chef des Unternehmens bezahlt und es ist seine Aufgabe, seine Mitarbeiter zu bezahlen." Ihr Versuch, die Klage abzuweisen, scheiterte jedoch.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

