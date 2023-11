Wer putzt eigentlich die "Temptation Island V.I.P."-Villa?

Die neue Staffel Temptation Island V.I.P. kommt so langsam richtig in Fahrt. Vier Reality-TV-Paare wollen sich dem ultimativen Treuetest stellen. Bei Jana-Maria Herz (31) fließen bereits die ersten Tränen und auch Denise Hersing (27) beginnt an ihrem Lorik Bunjaku (27) zu zweifeln. Doch was die Fans wirklich zu interessieren scheint: Wer bereinigt nach den wilden Partynächten eigentlich die Unordnung in der Villa? Kandidat Yannick klärt auf.

"Gott sei Dank hat die Produktion aufgeräumt, das war auch bitter nötig!", erklärt der Freund von Michelle Gwozdz (29) in seiner Instagram-Story. Um das, was sich über den Tag hinweg ansammelt, hätten sich die Kandidaten aber selbst kümmern müssen. Trotzdem sei es recht chaotisch zugegangen. "Auch wenn jeder sagt, er räumt seine Sachen weg, es passiert einfach nicht", gesteht Yannick.

Doch während Kandidat Yannick noch scherzen kann, er habe abgesehen vom täglichen Aufräumen wenig zu tun gehabt in der Villa, wird es in den kommenden Folgen für mindestens ein Paar ernst. Wie bereits in einem ersten Trailer zu erkennen war, geht es in dieser Staffel wieder heiß her: Ein Paar knutscht im Pool und kurz darauf im Bett. Moderatorin Lola Weippert (27) bestätigt: "Ihr habt 'Temptation Island' definitiv nicht bestanden". Welcher der Kandidaten der Verführung nicht widerstehen konnte, ist jedoch noch nicht bekannt.

