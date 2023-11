"Familie komplett": Justine Dippl überglücklich über Baby

Sie könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Im Sommerhaus der Stars mauserten sich Justine Dippl und ihr Partner Arben Zekic zu den Fanlieblingen schlecht hin. Am Ende reichte es zwar nicht für den Sieg – dafür konnte das Paar privat einen großen Erfolg feiern: Justine und Arben werden zum zweiten Mal Eltern. Nach der Ausstrahlung können sie nun endlich alle an ihrem Glück teilhaben lassen: Justine ist überglücklich mit ihrer Schwangerschaft.

"Ich trage unser zweites Wunder unter meinem Herzen. Und wir können euch nicht in Worten erklären, wie glücklich wir sind, dass unsere Tochter ein Geschwisterchen bekommt", schwärmt sie unter einem Instagram-Beitrag. Auf dem Foto präsentiert Justine stolz ihre kleine Babykugel und hält einen Schwangerschaftstest sowie ein Ultraschallfoto in ihrer Hand. Ihr Mann Arben legt innig seinen Arm um seine Liebste. "Somit ist unsere Familie komplett.Wir sind so dankbar und überglücklich", freut sich die Beauty weiter.

In einem Livestream auf Instagram gibt das frisch verheiratete Paar Einblicke in die Trauung: "Es war eine wunderschöne Hochzeit, wir haben ganz klein standesamtlich geheiratet." Nur der engste Kreis sei anwesend gewesen. Eine größere Feier im nächsten Jahr sei definitiv geplant.

