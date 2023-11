Sommerhaus-Hammer: Justine Dippl und Arben werden Eltern!

Justine und Arben haben echte Kracher-News! Im Sommerhaus der Stars konnten sich die beiden von den Underdogs zu echten Fan-Lieblingen hocharbeiten. Sie schafften es sogar bis ins Finale, mussten sich dann aber gegen Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) geschlagen geben. Im Wiedersehen sorgen die beiden nach sämtlichen Streits nun aber auch für schöne Nachrichten: Justine und Arben werden wieder Eltern!

Bevor das Wiedersehen der diesjährigen Sommerhaus-Staffel endet, versüßen Justine und Arben den Fans den Abend noch mit zwei Neuigkeiten. Von Moderatorin Frauke Ludowig (59) darauf angesprochen, verkündet der Busfahrer stolz: "Wir erwarten Nachwuchs!" Im Stehen präsentiert Justine auch direkt ihren schon groß gewachsenen Babybauch. Weiter fragt Frauke: "Ihr habt auch geheiratet?" Auch diese Frage beantworten die beiden mit einem glücklichen Ja. In der Show tragen sie sogar ihre Hochzeitsoutfits.

2022 bekam das Paar schon einmal Nachwuchs. Mit einem Instagram-Post verkündeten Justine und Arben die Geburt ihrer kleinen Tochter. "Wir sind so stolz auf unser Glück, wir können es noch gar nicht fassen, sie endlich in unseren Armen zu halten", schrieb die Ex von Joey Heindle (30) glücklich. Nun freut sich das Mädchen sicher darauf, große Schwester zu werden.

RTL Justine Dippl und Arben Zekic

Instagram / justine_dippl Arben Zekic und Justine Dippl, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

Instagram / justine_heindle Justine Dippl mit ihrem neuen Freund Arben

