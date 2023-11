"Friends"-Stars sollen nach Matthews Tod zusammenhalten!

Matthew Perry (✝54) hinterlässt eine große Lücke. Ende Oktober wurde der Schauspieler leblos in seinem Whirlpool aufgefunden. Seither meldeten sich zahlreiche seiner Wegbegleiter zu Wort und zollten ihm ehrenvoll Tribut. Auch seine Friends-Kollegen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (57) sagten ihm bereits Lebewohl. Die Witwe von Full House-Star Bob Saget (✝65) hofft, dass sie einander nun viel Trost spenden.

Im Interview mit Page Six erklärte Kelly Rizzo (44) nun, dass sie genau nachempfinden könne, wie Matthews Kollegen sich momentan fühlen: "Ich bin mir sicher, dass sie gerade die schlimmste Phase durchmachen." Sie hoffe, dass die "Friends"-Bekanntheiten in dieser schwierigen Zeit fest zusammenhalten. "Ich würde sagen, dass sie füreinander da sein sollten und sich glücklich schätzen sollten, von so tollen Menschen umgeben zu sein", fügte sie ihren Worten hinzu.

Kelly verlor ihren Mann Anfang des vergangenen Jahres. Damals trauerten auch die Stars von "Full House" öffentlich um den Danny-Tanner-Darsteller. "Bobs Cast machte das Gleiche durch. So als seien sie eine Familie gewesen. Und der 'Friends'-Cast war, von dem, was ich so mitbekommen habe, auch wie eine wirklich echte Familie", räumte die Witwe des Serienstars ein.

Getty Images Bob Saget und Kelly Rizzo während eines Events

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / eattravelrock Bob Saget und Kelly Rizzo im Mai 2021 in Mexiko

